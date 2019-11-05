Клерк.Ру

Специальный налоговый режим введут по всей стране

На днях Минфин разработал проект по включению в эксперимент по введению НПД для самозанятых еще в 19 регионах.

Таким образом, с января 2020 НПД будут применять желающие граждане из 23 регионов РФ.

Более того, с июля 2020 этот режим планируют распространить на всю страну.

Минфин доволен итогами эксперимента по НПД. Между тем не все разделяют этот восторг. Свои сомнения на счет пользы НПД, в частности высказал депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Он напомнил, что самозанятые не платят взносы на ОПС и в будущем смогут рассчитывать только на социальную пенсию.

Что думают наши читатели по этому поводу, выясним в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

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