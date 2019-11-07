Как использовать авто фирмы и не попасть на НДФЛ

При использовании сотрудниками организации автомобиля, принадлежащего организации, для служебных поездок у сотрудников не возникает дохода, облагаемого НДФЛ. Ведь транспортные услуги в таких случаях оказываются в интересах организации, а не налогоплательщиков — физлиц.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/80658 от 21.10.2019.

При этом в организации должны иметься документы, подтверждающие использование сотрудниками автомобиля, принадлежащего организации, в служебных целях, поскольку использование сотрудниками организации служебного автомобиля без документов, подтверждающих цели совершенных поездок, может привести к возникновению у таких лиц экономической выгоды в той мере, в которой эту выгоду можно оценить.

Полученный в таком случае доход подлежит обложению НДФЛ.

Что касается налога на прибыль организаций, то расходы на содержание служебного транспорта относятся к прочим расходам.

Вместе с тем следует отметить, что для целей налогообложения прибыли учитываются только обоснованные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.