Лжебанкиры увели у пенсионерки миллионы и оформили кредит

Мошенники, представившиеся работниками банка, похитили у московской пенсионерки 5,5 млн рублей, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила, что ей на мобильный телефон поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он спросил, нет ли у женщины родственников в Краснодарском крае. Получив отрицательный ответ, мужчина заявил, что мошенники пытаются взломать банковские счета женщины, и попросил ее снять деньги и перевести на другие счета, чтобы сохранить сбережения.

В результате пенсионерка совершила около 10 банковских переводов на счета других людей. Кроме того, потерпевшая заявила, что на нее был также оформлен кредит. Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Напомним, недавно СК предупреждал и о другом способе обмана людей, чаще всего пенсионного возраста. А директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александр Дворянский предупредил, что отвечая на звонки с незнакомых номеров словом «да», люди рискуют столкнуться с аферистами, собирающими биометрию — цифровые отпечатки голоса.