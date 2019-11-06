Как закапывают современные клады

Регистрируете фирму-однодневку, получаете на нее безнал. Получаете блок службы финмониторинга банка. Пытаетесь вывести блок, открывая счета в других банках, но при заходе денег ловите блоки и там. Пока занимаетесь этим – налоговая дергает номинала на допрос, он отказывается от фирмы, вносится запись о недостоверности директора и на все счета поступает блок от ИФНС за несдачу отчетности. С этого момента клад закопан.

Обычно, если сумма не астрономическая (200-500 тыс. рублей.) на такую сумму хозяева просто забивают. Ведь, чтобы достать ее, необходимы специальные познания, навыки и связи, которых нет у тех, кто специализируется на обнале.

Через некоторое время (в среднем, через год) юрлицо будет ликвидировано налоговой. Возникнет интересная ситуация: счет у юрика есть, но самого юрика больше нет. Всем смешно, кроме хозяина денег. И вот о том, как клад раскопать.