Навязчивые банки из ТОП-10 наказаны за спам

Банкам грозят штрафы до 500 тысяч рублей за каждый инцидент.
Московское управление ФАС уличило «Альфа-банк», банк «Хоум кредит», «Райффайзенбанк» и «Ситибанк» в рассылке спама по электронной почте и SMS.
Против организаций возбуждены дела о нарушении закона о рекламе, пишет пресс-служба ведомства. Банки навязывали людям предложения по ипотеке, кредитованию и картам без их согласия, заявили в ФАС.
Вместе с банками к делам привлечены операторы «Билайн» и МТС и организатор SMS-рассылок MFMSolutions.
За распространение рекламы без согласия абонента банкам грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей за каждый факт нарушения. Точную сумму штрафов антимонопольная служба определит позднее.
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