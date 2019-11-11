О повышении зарплаты можно только мечтать

Ежегодную индексацию зарплаты производят только 12 % работодателей. Таковы результаты опроса, проведенного на нашем сайте.

Более половины опрошенных (52 %) заявили, что уже много лет зарплату им не повышали. Ежегодная индексация? Не, не слышали…

В компаниях 36 % клерков повышение зарплаты все-таки бывает, но отнюдь не каждый год.

Напомним, профсоюзы требуют от работодателей ежегодно индексировать зарплату работникам.

Так, в частности, в обращении к работодателям, принятом в Челябинской области, индексацию предписано производить в соответствии с прогнозным значением на текущий год индекса потребительских цен. В Свердловской области хотят установить требование о повышении зарплат на 5 % выше уровня инфляции.

Добавим, по мнению Роструда и Минтруда ежегодная индексация зарплаты – обязанность коммерческих фирм.

В письме Минтруда № 14-3/В-1135 от 26.12.2017 сообщается, что непроведение индексации оплаты труда работников организации, повлекшее выплату зарплаты в неполном объеме, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП, и грозит штрафом до 50 тыс. рублей.

Как видим, на практике эта норма ТК в трактовке Минтруда не работает.