Кто рискует остаться без пенсии

Как известно, для выхода на пенсию в общем случае должны соблюдаться три условия:

- достижение пенсионного возраста - 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин (с учетом переходного периода); - минимальный страховой стаж 15 лет (с учетом переходного периода); - минимальное количество пенсионных баллов - 30 (с учетом переходного периода).

И если заработать 15 лет стажа – это не так сложно, то с баллами ситуация гораздо сложнее.

Уже сейчас многие граждане, обратившись за пенсией, получают от ворот поворот. Причина – нехватка баллов.

Что же делать таким недопенсионерам? Продолжать работать еще 5 лет. Можно и не работать, если нет сил. Но вопрос, на что жить в этот период времени, остается открытым. По закону государство не обязано содержать мужчин и женщин в возрасте до 70 (для мужчин) и до 65 (для женщин), которые не заработали право на пенсию.

Таким образом, мужчины, которым не хватит баллов, пойдут на пенсию в 70 лет, а женщины – в 65.

Напомним, расчет зависит не только от вашей зарплаты, но и от размера предельной базы, которую каждый год устанавливает Правительство.

С каждым годом база все больше, а значит количество начисляемых вам баллов с одинаковой зарплаты с каждым годом все меньше.

Напомним, сегодня опубликовано постановление, устанавливающее предел базы.

Как новый лимит по взносам повлияет на вашу будущую пенсию – читайте здесь.

Предположим, в среднем человек работает 30 лет. Тогда, чтобы получить право на пенсию, ему надо ежегодно зарабатывать 1 балл.

С учетом базы на 2020 год 1 балл дает зарплата примерно в размере 10800. Если человек стабильно зарабатывает меньше, то на пенсию он вовремя не выйдет из-за нехватки баллов.