Клерк.Ру

Божий одуванчик. Кассир по ошибке выдала бабушке 500 тыс. и теперь платит сама

Пенсионерка из Набережных Челнов по ошибке получила в банке лишние полмиллиона. Но отказывается их возвращать, потому что, якобы, отнесла деньги в церковь. Подробностями истории делится «АИФ-Казань».

У 81-летней жительницы Набережных Челнов умер сын. Женщина пришла в банк и предъявила свидетельство о своем праве на часть наследства. Она должна была получить около 100 тыс. рублей, но кассир, подсчитывая доли, по ошибке начислила 600 тысяч.

Забрала пенсионерка деньги только на следующий день – банк не мог сразу же выдать такую большую сумму. А еще через неделю, когда за своей долей в банк пришел другой наследник, ошибка вскрылась.

Кассир ошиблась в расчетах – в этом документе о наследовании нет цифр только ФИО и доли, одну из которых она неправильно рассчитала. Кассир позвонила бабушке, та сначала согласилась посоветоваться с другим сыном, потом не брала трубки, потом через сына пояснила, что все деньги отнесла в церковь.

Журналисты пытались выяснить у батюшки, оставлял ли кто сумму в полмиллиона на поминальные молитвы. Но тот лишь развел руками: нет. Сын пенсионерки уже готов обратиться в суд, так его замучили звонки из банка и журналистов.

Кассир же планирует через юриста добиваться справедливости. Банк трясет деньги с нее и удерживает ползарплаты ежемесячно.

В ОВД «Комсомольский» Набережных Челнов возбуждать уголовное дело по этой истории отказались. Однако постановление об отказе на днях отменила прокуратура, материалы дела будут дополнительно проверять.

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