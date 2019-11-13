Я – инспекция, я не хочу ничего доказывать. Разве моего желания недостаточно?

Компания «Альтаир» перевозила грузы по заявкам компании «Сибкабель». Инспекция провела проверку и решила, что на самом деле грузы перевозят физлица, а участие «Альтаир» — формально. На этом основании инспекция отказала «Сибкабель» в вычете НДС на 37 млн рублей.

Компания обратилась в суд, и все три инстанции ее поддержали. В перипетиях спора разбирались «Налоговые адвокаты». Доводы ИФНС были высосаны из пальца:

– инспекция заявила, что у «Альтаир» нет транспорта для перевозки грузов. Но компания привлекала субподрядчиков, с которыми заключались соответствующие договоры. Субподрядчики указаны в судебных актах;

– инспекция допросила физлиц, ИП и сотрудников компаний-субподрядчиков, в том числе их руководителей. Они подтвердили перевозку и ответили на вопросы инспекции на допросах. Инспекция отмахнулась от этого;

– инспекция заявила, что у «Альтаир» в каком-то звене есть плохие контрагенты, которые налят деньги. Но возврат этих денег «Сибкабелю» в деле не подтверждается вообще ничем;

– инспекция осмотрела офис «Альтаир». Вывеска на месте, офис занимает 4 помещения на 9 рабочих мест. Но инспекция все равно заявила, что «Альтаир» не может выполнять заявки от «Сибкабеля»;

– «Альтаир» платит налоги, в том числе НДФЛ, страховые, выплачивает зарплату, платит за связь, покупает канцелярские принадлежности, оплачивает услуги охраны и т.д. Что не помешало инспекции заявить прямо противоположное «отсутствуют платежи за аренду офисных помещений, транспортных средств, имущества, за коммунальные услуги»;

– из выписок ясно, что «Альтаир» платит по договорам перевозки субподрядчикам.

Было ясно, что операции и участие в них «Альтаир» реальны. Но все равно компании пришлось больше 1,5 лет судиться с инспекцией.