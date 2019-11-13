Я – инспекция, я не хочу ничего доказывать. Разве моего желания недостаточно?

Компания «Альтаир» перевозила грузы по заявкам компании «Сибкабель». Инспекция провела проверку и решила, что на самом деле грузы перевозят физлица, а участие «Альтаир» — формально. На этом основании инспекция отказала «Сибкабель» в вычете НДС на 37 млн рублей.
Компания обратилась в суд, и все три инстанции ее поддержали. В перипетиях спора разбирались «Налоговые адвокаты». Доводы ИФНС были высосаны из пальца:
Было ясно, что операции и участие в них «Альтаир» реальны. Но все равно компании пришлось больше 1,5 лет судиться с инспекцией.
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