Запрет применять спецдекларации в уголовных делах пропишут в УПК

Депутаты предлагают напрямую закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе недопустимость использования деклараций об амнистии капитала в уголовных делах. Законопроект с поправками в кодекс был внесен вчера депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым.

Авторы документа так же предлагают установить прямой запрет на изъятие таких деклараций у налоговых органов.

30 октября Верховный суд установил абсолютный запрет на использование деклараций по амнистии капитала в качестве доказательств по уголовному делу. Однако петербургский суд отказался исключить такую декларацию из материалов. Декларация, на базе которой было выстроено обвинение, была изъята ФСБ из Центрального аппарата ФНС.

Впрочем, адвокат Израйлита Виктория Бурковская считает, что принятие закона не поможет её клиенту, пишут «Ведомости». Потому что в нем не описан запрет на использование производных от декларации документов и сведения из декларации все равно могут остаться в деле.

Кроме того, в законопроекте не закреплено право суда прекратить уголовное преследование, если суд установит, что основанием и поводом для возбуждения углового дела послужили сведения из спецдекларации.