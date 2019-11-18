Отпуск из командировки. Что с НДФЛ на стоимость билета

Сотрудник отбыл в командировку и прямо оттуда отправился в отпуск. Эту ситуацию в части налогообложения разобрал Минфин в письме от 04.10.2019 № 03-04-06/76228.

Пунктом 3 статьи 217 НК предусмотрено освобождение от НДФЛ командировочных расходов.

При этом указано, что при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно.

Вместе с тем, если после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, в который он направляется из места командирования, имеет место получение работником экономической выгоды, предусмотренной статьей 41 НК, в виде оплаты организацией проезда от места командирования к месту проведения отпуска и от места проведения отпуска до места жительства.

В этом случае оплата организацией за работника стоимости проезда от места командирования к месту проведения отпуска и от места проведения отпуска до места жительства признается его доходом, полученным в натуральной форме. Стоимость указанного проезда подлежит обложению НДФЛ.

Поскольку согласно пункту 3 статьи 217 НК при оплате организацией общей стоимости билета командированного работника стоимость проезда от места работы до места командирования освобождается от НДФЛ, в случае невозможности организации самостоятельно или с использованием данных транспортной компании выделить из общей стоимости авиабилета стоимость перелета от места работы до места командирования, по мнению Минфина, оснований для применения к полученным доходам пункта 3 статьи 217 НК не имеется.