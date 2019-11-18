Компания на упрощенке намутила схему с недвижимостью. Почему прокололась

Компания продала предпринимателю магазин, несколько складов и землю. Общая сумма сделок — 4,1 млн руб.

Инспекция провела выездную проверку и увидела, что предприниматель — сын учредителя компании. Тогда инспекция заподозрила, что цена сделок занижена и привлекла оценщика, который сформировал отчеты об оценке рыночной стоимости (потом инспекция еще назначала экспертизы рыночной стоимости объектов).

Эксперты решили, что реальная стоимость проданной недвижимости и земли — 84 млн руб. То есть в 20 раз больше, чем стоимость составляла на бумаге. А значит, решила инспекция, компания слетает с УСН, а значит, должна платить НДС и налог на прибыль.

Было доначислено:

– НДС — 11,4 млн руб.

– налог на прибыль — 16,2 млн руб.

– штраф — 3,4 млн руб.

– пени — 9,8 млн руб.

Компания пыталась отбиться, но у инспекции были аргументы (кроме экспертиз и оценки):

– до того, как продать имущество, компания сдавала его в аренду. Доходы от аренды были значительно выше, чем доход от продажи;

– предприниматель, купивший имущество, платил за него с большим опозданием. Например, один из договоров он вообще не оплатил в проверяемом периоде.

Компания не просчитала последствия занижения цены имущества. И влетела на 41 млн руб. Не повторяйте таких ошибок и думайте на несколько ходов вперед.