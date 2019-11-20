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Предрейсовые медосмотры водителей будут проходить по-новому

На федеральном портале Минздрав опубликовал поправки, которые предусматривают проведение медосмотров работников (в том числе предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей) дистанционным способом с применением телемедицинских технологий.

Поправки вносятся в следующие нормативные акты:

·      Трудовой кодекс РФ;

·      Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

·      Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения».

В законе пропишут возможность проведения обязательных предрейсового или послерейсового медицинского дистанционного контроля параметров состояния здоровья лица, работающего в качестве водителя транспортного средства, с применением телемедицинских технологий.

Подробнее об этих медицинско-трудовых поправках читайте в материале «Медосмотры работников будут проводить дистанционно».

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