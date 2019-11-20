Предрейсовые медосмотры водителей будут проходить по-новому

На федеральном портале Минздрав опубликовал поправки, которые предусматривают проведение медосмотров работников (в том числе предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей) дистанционным способом с применением телемедицинских технологий.
Поправки вносятся в следующие нормативные акты:
· Трудовой кодекс РФ;
· Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
· Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения».
В законе пропишут возможность проведения обязательных предрейсового или послерейсового медицинского дистанционного контроля параметров состояния здоровья лица, работающего в качестве водителя транспортного средства, с применением телемедицинских технологий.
Подробнее об этих медицинско-трудовых поправках читайте в материале «Медосмотры работников будут проводить дистанционно».