Банки освоили новую схему заработка на заемщиках

При оформлении кредита клиентам стали выдавать дополнительно дебетовую карту. Люди не ждут подвоха, потому что считают, что по ней должником не станешь. Но на практике такой пластик может стать для клиента золотым, пишет Лайф.

1. Банк выдает дебетовую карту, а потом по умолчанию поднимает тело кредита.

Пришла в банк, заключила договор и оформила потребительский кредит. Через пару дней решила внимательно просмотреть все банковские документы. И была удивлена, что с меня сразу банк снял 20 000 рублей. За что? За карту, которая мне фактически не нужна и пользоваться я ею не собираюсь. Причём в приходном ордере я же и получатель этих денег! Как? Без подписания приходного ордера на эту сумму кредит бы не выдали. Фактически добровольно принуждают пойти на это. Ещё и сумма основного долга по кредиту тоже на 20 000 рублей больше. Взяла 50 000, а вернуть должна 70 000. И это не считая процентов — тоже порядка 20 000 рублей! Банк дважды с меня получит 20 000 рублей. В итоге взяла 50 000, а возвращаю 110 000. Ничего себе 16% годовых! – жалуется на портале banki.ru Наталья.

2. Банк вместо обычного выдает карту с премиальным тарифом. При этом обслуживание таких дебетовых карт может стоить десятки тысяч рублей в год. Размер переплаты будет зависеть только от статуса пластика. Чем больше привилегий даёт карта, тем дороже стоит её годовое обслуживание. Стандартная цена – 15–20 тыс. рублей в год, без гарантии, что эта плата перекроет выгоду от бонусов, кешбэков и других скидок.

3. Дарит бесплатное обслуживание дебетовой карты, но недобросовестные менеджеры умалчивают о том, какой период это будет длиться.