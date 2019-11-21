ИФНС и ПФР заставляют НКО отражать волонтеров как застрахованных лиц

Посетители нашего форума жалуются, что их вынуждают включать в зарплатные отчеты по НКО руководителей организаций, работающих «за спасибо».

Дело в том, что фирма — некоммерческая и там могут трудиться добровольцы-волонтеры.

НКО фонд, есть договора только с добровольцами. Зарплата не начисляется. При сдаче КНД 1151111 налоговая отказалась принимать т.к раздел 3 не был заполнен сказали обязательно должно быть заполнено иначе не примут. И по собственной тупости указали там президента фонда( три квартала так сдаём. З.п так и никому и не начисляется и не планировалось начислять, отчёты нулевые. Что нам можно сделать, можно ли уточненку за те периоды сделать с пустым разделом 3, и письмо составить что зарплата никому не начисляется, есть договора только с добровольцами? Или нас ждут куча штрафов и принудительное начисление зп президенту фонда? — ksu250181

Я вот взялась помочь с НКО знакомому (спортивный клуб, одни альтруисты /мечтатели), его ПФР просто вынудил сдавать СЗВ-М. Он в ЕГРЮЛ числится как руководитель, но трудового договора с ним нет, все согласно письму от 16.03.2018 № 17-4/10/В-1846. Отключить рекламу — Nephila

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Напомним, по мнению ПФР любая организация, даже некоммерческая, обязана предоставлять сведения в отношении руководителя организации, в том числе, если он не получает выплаты и вознаграждения за свой труд.