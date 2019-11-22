В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра ошибкой

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава ввести новые правила медосмотра водителей, сообщил ТАСС.

«Из-за разногласий в законах данные об алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, они не знают о том, что лицо, состоящее на учете, претендует на получение водительских прав. Мы много информировали и МВД, и Минздрав, и правительство РФ об этой проблеме, чтобы ее решить комплексно, раз и навсегда. Как видите, Минздрав нашел такой способ — необычное решение этого вопроса, и совершил ошибку, которая будет исправлена», — заявил журналистам первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.

Буксман сообщил, что прокуратура дополнительно изучит вопрос с новым порядком медицинского освидетельствования водителей и его стоимостью.

Против новых правил выступили многие. Член Общественной палаты РФ, глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заподозрил Минздрав в том, что он лоббирует чьи-то интересы. Сергей Миронов назвал этот документ провокационным и потребовал раскрыть, в чьих интересах продвигалась эта идея по изъятию миллиардов рублей из семейных бюджетов граждан.

Минздрав отложил вступление в силу новых правил, но скандал уже вряд ли удастся погасить быстро.