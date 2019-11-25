Директор-учредитель не работает по трудовому договору. А зачем тогда сдавать СЗВ-М?

Помните историю из гоголевского «Ревизора» про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла? Так вот, если вы директор фирмы, у вас такого права нет. Роструд запрещает.

Но шутки в сторону! Объясним, о чем идет речь.

На портал «Онлайнинспекция.рф» поступил вопрос, как привлечь к дисциплинарной ответственности директора, если он единственный учредитель и единственный работник?

Автор вопроса не уточнил, зачем и почему директору понадобилось наказывать самого себя. Возможно, приказ о привлечении к ответственности с него потребовали в каких-то компетентных органах (зачастую такое требование выдвигает Прокуратура).

Ответ Роструда заставляет задуматься и наводит на мысль о двойных стандартах.

По мнению трудинспекторов, трудовой договор с директором, являющимся единственным участником, не заключается. Следовательно, трудовые правоотношения не возникают.

Между тем Минтруд, которому подчиняется Роструд, ранее в письме № 17-4/10/в-1846 от 16.03.2018 пояснял, что руководитель организации в случае, когда он является ее единственным учредителем, состоит с фирмой в трудовых отношениях и на него надо сдавать СЗВ-М.

Ведь согласно статье 16 ТК трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.

Таким образом, по мнению Минтруда директор состоит в трудовых отношениях, а по мнению Роструда — не состоит.

Плохо, когда в товарищах согласья нет...