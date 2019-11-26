Зарплатный аванс и НДФЛ: проблемы бухгалтеров и лайфхаки

Бухгалтеры периодически сталкиваются с проблемой удержания, перечисления и отражения в отчете НДФЛ по сотрудникам, которые работали только в первую половину месяца, а вторую половину, например, находились в отпуске без сохранения зарплаты.

Минфин и Роструд разъясняют, что удерживать НДФЛ из аванса нельзя. А у бухгалтеров боль.

Во-первых, не уменьшая сумму аванса на сумму НДФЛ, который будет исчислен в последний день месяца, бухгалтер рискует переплатить сотруднику зарплату.

Во-вторых, даже если выплата произведена тютелька в тютельку, и НДФЛ «удержан», в заключительную ведомость в программе этот сотрудник не попадает, а значит туда не попадает и его НДФЛ. Возникают проблемы с определением точной суммы налога, подлежащей уплате, и с корректным заполнением отчета 6-НДФЛ.

Обходные пути выхода из этой ситуации ищут участники нашего форума в теме «Выплата аванса, отпуск за свой счет и НДФЛ».

Коллеги предлагают такие варианты:

1) При выплате аванса недоплатить сотруднику 1 рубль.

Тогда при составлении платежной ведомости за вторую половину месяца программа автоматически внесет туда сотрудника с одним рублем зарплаты и в комплекте к нему суммы НДФЛ за этот месяц. В этом случае форма 6-НДФЛ заполнится корректно. Благодаря 1 рублю, вся зарплата и НДФЛ сотрудника отразятся в разделе 2 как положено.

2) При составлении платежной ведомости за вторую половину месяца вручную добавить туда сотрудника, который всю зарплату уже получил по авансовой ведомости.

При этом сумма к выплате там будет указана нулевая. Благодаря этой маленькой хитрости программа подтянет зарплату сотрудника и его НДФЛ в форму 6-НДФЛ в нужную дату.

Участники обсуждения отмечают, что первый способ не очень подходит фирмам, где сотрудников много и бухгалтер не сразу узнает о больничных и отпусках без содержания.

В небольшой фирме, где каждый сотрудник у бухгалтера, что называется, перед глазами, можно применять первый вариант.

А как выходите из подобной ситуации вы?

Напомним, ранее аналогичную проблемы мы описывали в материале «НДФЛ с аванса удерживать нельзя. Как бухгалтеры выкручиваются из этой ситуации».