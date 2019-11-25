Директору Иванову от директора Иванова: заявление самому себе. Что вы об этом думаете?

Любопытное обсуждение затеяли бухгалтеры на нашем форуме. Речь идет о различного рода заявлениях, которые пишут сотрудники. Например, заявление на выдачу денег под отчет или на отпуск без содержания.

Что делать, когда речь идет о самом главном сотруднике фирмы — ее директоре?

Мнения наших читателей разделились. Одни заявляют, что писать заявление от себя себе — это нонсенс. Другие им парируют — мол, кашу маслом не испортишь.

Собрали аргументы за и против в одну таблицу:

Почему заявление нужно Почему заявление не нужно Чем больше бумаги, тем чище... (ну продолжение этой фразы вы сами знаете) Чем меньше бумаги, тем чище воздух Налоговая и прочие контролирующие органы не будут вникать в такие нюансы. Поэтому соблюдаем формализм, даже если это абсурдно Здоровый человек не станет сам себе писать заявления Да, бюрократия. Но не мы такие, жизнь такая. Во всем надо соблюдать разумность. Заявление самому себе — это не разумно

по принципу — да нате, подавитесь

очень часто при выведении какой либо логики сам же из пальца высасываешь предполагаемую завтрашнею проблему.

а вдруг вот спросят...

и сам же себе отвечаешь — точно я не знаю, да пусть лучше будет... лишняя — всегда выкинем, чем когда окажется что надо, а его нет. мой пишет:

Иванову от Иванова

и ещё в уголке виза -

бухгалтерии выдать. Иванов — Arhimed0

Обсуждение происходит в теме форума « Отпуск. Директор ».

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