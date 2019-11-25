Директору Иванову от директора Иванова: заявление самому себе. Что вы об этом думаете?

Любопытное обсуждение затеяли бухгалтеры на нашем форуме. Речь идет о различного рода заявлениях, которые пишут сотрудники. Например, заявление на выдачу денег под отчет или на отпуск без содержания.
Что делать, когда речь идет о самом главном сотруднике фирмы — ее директоре?
Мнения наших читателей разделились. Одни заявляют, что писать заявление от себя себе — это нонсенс. Другие им парируют — мол, кашу маслом не испортишь.
Собрали аргументы за и против в одну таблицу:
|Почему заявление нужно
|Почему заявление не нужно
|Чем больше бумаги, тем чище... (ну продолжение этой фразы вы сами знаете)
|Чем меньше бумаги, тем чище воздух
|Налоговая и прочие контролирующие органы не будут вникать в такие нюансы. Поэтому соблюдаем формализм, даже если это абсурдно
|Здоровый человек не станет сам себе писать заявления
|Да, бюрократия. Но не мы такие, жизнь такая.
|Во всем надо соблюдать разумность. Заявление самому себе — это не разумно
по принципу — да нате, подавитесьОбсуждение происходит в теме форума «Отпуск. Директор».
очень часто при выведении какой либо логики сам же из пальца высасываешь предполагаемую завтрашнею проблему.
а вдруг вот спросят...
и сам же себе отвечаешь — точно я не знаю, да пусть лучше будет... лишняя — всегда выкинем, чем когда окажется что надо, а его нет.
мой пишет:
Иванову от Иванова
и ещё в уголке виза -
бухгалтерии выдать. Иванов
— Arhimed0
А как с этим вопросом обстоят дела в вашей компании? Приглашаем вас принять участие в опросе.