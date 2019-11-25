Не спешите платить налог с кадастровой стоимости имущества

Если имущество попало в кадастровый перечень, это еще не значит, что точно нужно платить налог.

Иногда в перечень имущество оцениваемого по кадастровой стоимости, включают объекты, которых там быть не должно, «от балды» то есть. И это можно успешно оспорить в суде, чтобы не платить налог на спецрежимах.

Вот несколько примеров из судебной практики.

1. Решение Московского городского суда от 29.05.2019 по делу № 3а-1814/2019. В кадастровый перечень включили здание заводоуправления. Под офисы его не сдавали, а на земельном участке разрешено только производство. То есть никаких оснований включать это здание в перечень не было, чиновники подошли к вопросу формально и даже не провели осмотр. Суд поддержал компанию. В таких ситуациях нужно приложить максимум доказательств, что помещение не предназначено для магазинов и офисов: фотографии помещений, выписка из ЕГРН, устав, из которого видно, что организация не занимается арендой и т.д.

2. Решение Московского городского суда от 14.11.2018 по делу № 3а-2462/2018. В кадастровый перечень включили здание, в котором компании принадлежала только часть, а другая часть принадлежала банку в состоянии банкротства, причем в банк в этом помещении только хранил имущество, а не использовал под офис. В части зданий действительно размещались офисы, но это было меньше 20% от площади, а значит, здание не подлежало включению в кадастровый перечень (п.п.2 п.3 статьи 378.2 НК РФ). Компания и банк предоставили подтверждающие документы в суде и выиграли.

3. Решение Московского городского суда от 05.10.2018 по делу № 3а-3601/2018. Аргументом выигравшей компании было то, что хоть одно здание хоть и сдавали в аренду, но под офисы отводилось только 10% площади.

4. Решение Московского городского суда от 01.04.2019 по делу № 3а-735/2019. Здесь в здании, которое попало в кадастровый перечень, разрабатывали парашюты. А чиновники посмотрели план помещения и сделали вывод, что его используют для офисов. Доказательств у них не нашлось, поэтому компания выиграла в суде.

А вот в деле по делу № 3а-677/2016 предприниматель в суде проиграл. Предприниматель действительно сдавал помещения под офисы, но когда проверяющие лично приходили посмотреть на помещение, он их не пустил. Это его не спасло, потому что были данные, что компании зарегистрированы по этому адресу, а у работников этих компаний взяли показания.

В общем, пободаться за исключение здания из кадастрового перечня можно, а вот обмануть систему не получится.