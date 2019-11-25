Кто вступился за бухгалтеров-пенсионеров

Многие пенсионеры, проживающие в деревенских глубинках, до сих пор не знают о положенных им надбавках к пенсиям за 30-летний сельский стаж работы. По-прежнему обижаются на правительство бухгалтеры и экономисты, трудившиеся в колхозах добрую половину своей жизни.

Об этом заявил сенатор от ЛДПР Сергей Леонов, избранный от Смоленской области, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике с участием представителей органов госвласти.

Напомним, ранее об этой проблеме мы рассказывали в материале «Бухгалтеров обделили пенсией».

«Ко мне еженедельно обращаются граждане Смоленской области, проработавшие на селе 30 лет, но не получающие надбавку. Мне приходится обращаться в ПФР, и потом из 10 таких обращений 8 решаются положительно. В связи с этим возникает вопрос о несовершенстве системы: активные пенсионеры пытаются добиться надбавок, а есть те, которые даже и не знают, что они им полагаются. Нужно Пенсионному фонду обратить на это внимание и более активно заниматься информированием населения.

Сельские пенсионеры, в основном бывшие экономисты и бухгалтеры, очень расстроены таким положением дел. Идею внести эти профессии в перечень не поддержали ни профсоюзы, ни Минтруд, ни Минсельхоз. В целом, мне кажется, что этот перечень вообще не нужен, главное, чтобы у человека была трудовая книжка со стажем работы в сельскохозяйственной организации, ведь люди отдали очень много здоровья, времени, сил и труда для развития нашего сельского хозяйства», ? отметил Сергей Леонов.

Напомним, с января 2019 года сельским пенсионерам положена 25-процентная доплата к фиксированной выплате к пенсии. Такая надбавка выплачивается, если пенсионер имеет страховой стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, его профессия находится в списке профессий, утверждённом постановлением правительства РФ, он проживает в сельской местности и не работает.

Кроме этого, депутаты от ЛДПР выступают за то, чтобы надбавка полагалась не только пенсионерам, проживающим в сельской местности, но и в городе. Они внесли в Госдуму законопроект № 794830-7, согласно которому надбавку должны получать граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 35 лет вне зависимости от их места жительства.