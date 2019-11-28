Дворника из Воскресенска освободили от взыскания 2 млрд рублей

Мосгорсуд отменил решение о взыскании 2 млрд рублей с дворника из Воскресенска Светланы Бодровой, которая по невнимательности подписала кредитный договор при приеме на работу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Женщина во время устройства на работу в 2016 году не ознакомилась с содержанием документов, которые подписала, и стала учредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит.

Суд первой инстанции удовлетворил иск о взыскании с нее задолженности. Женщина обратилась с жалобой в Мосгорсуд.

«Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда постановила отменить заочное решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы, принять новое решение об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований КБ «Судостроительный банк» в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов». Таким образом, апелляционная жалоба ответчика удовлетворена», – сказала Солопова.

Мосгорсуд учел тот факт, что суд первой инстанции рассмотрел дело заочно, без участия ответчиков.