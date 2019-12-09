Клерки – не доносчики

Группа инициативных граждан призывает ФНС вывести на чистую воду ушлых граждан, которые предпринимательствуют без регистрации ИП.

Налоговую службу просят начать поиск нелегалов в социальных сетях (Инстаграм, Вконтакте, Авито), организовать рейды тайных покупателей.

Петиция с таким воззванием, опубликованная на сайте Chang.org, набрала 1000 подписей.

Участники нашей группы в Фейсбуке при обсуждении этой инициативы затеяли спор на тему доносительства, а мы решили провести по этой теме опрос.

Как показали его результаты, большинство клерков не стали бы доносить на своего соседа, зная или предполагая, что он не платит налоги.

71 % ответили, что они не доносчики. Еще 7 % признались, что и сами не платят налоги, соответственно и на соседа доносить не будут.

Между тем 22 % респондентов готовы сообщить куда следует.

Причем 16 % пойдут на это только если сосед — «редиска», то есть нехороший человек.

4 % — люди принципиальные и заявят на соседа, потому что считают — налоги должны платить все.

Еще 2 % опрошенных выбрали вариант ответа «сам налоги не плачу, но на соседа донесу».