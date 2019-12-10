Люди пишут заявления от себя себе. Бумага все стерпит

Недавно клерки спорили на тему составления и подачи заявлений директора от себя самого себе самому.

Напомним, дискуссия началась на нашем форуме и перетекла в комментарии в новостной ленте.

Как показали результаты опроса, в большинстве случае (63 %) директор такие заявления пишет. 38 % опрошенных понимают, что это не совсем правильно, но, как говорится, лучше перебдеть. К этому вопросу они подходят философически.

Еще 25 % респондентов уверены, что по-другому и нельзя. Директор — сотрудник фирмы. А значит, наравне с остальными сотрудниками должен писать заявления.

37 % опрошенных принципиально заявили — нет! Заявления самому себе — это ненормально и юридически неграмотно.

Резюме под обсуждением подвел наш умудренный опытом читатель с лаконичным ником Y: