Люди пишут заявления от себя себе. Бумага все стерпит

Недавно клерки спорили на тему составления и подачи заявлений директора от себя самого себе самому.
Напомним, дискуссия началась на нашем форуме и перетекла в комментарии в новостной ленте.
Как показали результаты опроса, в большинстве случае (63 %) директор такие заявления пишет. 38 % опрошенных понимают, что это не совсем правильно, но, как говорится, лучше перебдеть. К этому вопросу они подходят философически.
Еще 25 % респондентов уверены, что по-другому и нельзя. Директор — сотрудник фирмы. А значит, наравне с остальными сотрудниками должен писать заявления.
37 % опрошенных принципиально заявили — нет! Заявления самому себе — это ненормально и юридически неграмотно.
Резюме под обсуждением подвел наш умудренный опытом читатель с лаконичным ником Y:
Почти 30 лет работаю главбухом. Почти 30 лет каждый год на каком-нибудь форуме обязательно всплывает тема заявления директора самому себе. Кучу страниц и машинного времени народ убивает на то, чтобы понять — ответа нет, жизнь тлен, и слава КПСС.