За задержку зарплаты введут миллионные штрафы

Количество штрафов за невыплату зарплаты в срок должно равняться числу сотрудников, не получивших деньги. Такой позиции придерживаются в Минюсте, выяснили «Известия».

Административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Пока так одинаково штрафуют компании, которые задолжали и одному работнику, и тысяче. Если Верховный суд согласится с логикой министерства, то в последнем примере штраф может вырасти до 50 млн рублей.

Вопрос наказания работодателей за невыплату зарплаты рассмотрен в докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2018 год, с которым ознакомились «Известия». Минюст выпустил этот документ в конце ноября.

Проанализировав судебную практику, чиновники пришли к выводу, что сотрудники трудовой инспекции и судьи неоднозначно решают вопрос о том, сколько нарушений совершает работодатель при невыплате зарплаты более чем одному работнику. В подавляющем большинстве случаев это квалифицируют как одно правонарушение, за которое по ч. 6 ст. 5.27 КоАП юрлицу выписывают штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В докладе приведен пример решения Приморского краевого суда от августа прошлого года. Невыплату жалованья 2591 работнику в сумме 31,5 млн рублей сочли одним нарушением, и работодатель получил минимальный штраф 30 тыс. рублей. Иногда суды отменяли постановления трудовой инспекции о штрафах за задержку зарплаты из-за того, что на компанию уже накладывали санкции за это в тот же период, также заметили в Минюсте.

Однако авторы доклада считают, что «невыплата заработной платы каждому работнику образует отдельный состав правонарушения» и наказание должно быть назначено за все. Исходя из этой логики, вышеупомянутую компанию в Приморском крае должны были оштрафовать как минимум на 77,7 млн рублей (2591 минимальная санкция по 30 тыс. рублей). Насколько верен последний вывод, в министерстве не ответили.

Минюст обращает внимание на противоречие, обнаруженное при анализе судебных решений по делам об административных правонарушениях, квалифицируемых по ст. 5.27 КоАП. Ведь еще в 2014 году Верховный суд пришел к выводу, «что каждый из выявленных в результате проведенной проверки фактов нарушения законодательства о труде образует самостоятельный состав административного правонарушения».

Теперь будут готовить поправки в КоАП РФ.