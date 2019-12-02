Как разблокировать арестованный приставами счет под пособия

Судебные приставы могут наложить арест на все счета, к примеру, если есть непогашенный кредит в банке. Заморозят даже счет, на который поступают пособие на детей. Как снять арест?

При аресте счетов должника приставы не обязаны устанавливать источники поступления денег. Если на арестованные приставами банковские счета производится начисление детских пособий, выплат по программе материнского капитала и различных денежных компенсаций, на которые не может быть обращено взыскание, должникам надо самостоятельно предоставить в службу судебных приставов подтверждающие документы:

– при аресте пособий по социальному страхованию – справку от работодателя (или из территориального органа ФСС в случае осуществления «прямых выплат» пособий) о размере и датах начисления пособий на банковский счет (пластиковую карту) застрахованного лица;

– при аресте пособий по государственному социальному обеспечению – аналогичную справку из органов соцзащиты;

– при аресте выплат из материнского капитала – справку из отделения Пенсионного фонда о перечислении на указанный счет средств «антикризисной» единовременной выплаты.

После получения документов судебный пристав обязан принять незамедлительные меры по снятию ареста с указанных в справке денежных средств – пособий и выплат, не подлежащих взысканию по исполнительным документам.

С 1 июня 2020 года взыскивать долги с социальных выплат будет невозможно. Работодатель будет обязан указывать в расчетных документах специальный код для соцвыплат. Банки, которые обслуживают должника, увидев код, будут учитывать характер дохода, взыскивая долги.