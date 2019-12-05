Какими налогами облагается теплоход

ФНС в письме № БС-4-21/23541 от 19.11.2019 рассмотрела вопрос исчисления налога на имущество организаций, транспортного налога в отношении теплохода.

Объектом налогообложения транспортным налогом признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке.

Не являются объектом налогообложения промысловые морские и речные суда, пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и ИП, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских или грузовых перевозок.

Имеется в виду деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузов или почты на основании договоров перевозки.



Что касается налога на имущество организаций, то подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания согласно статье 130 ГК относятся к недвижимым вещам.



Таким образом, учитываемые на балансе организации подлежащие госрегистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания признаются объектом налогообложения по налогу на имущество.