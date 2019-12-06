Бизнесмены на прослушке у полиции

ИП фиктивно купила у технички товары. Техничка попала в поле зрения правоохранителей, и они начали прослушивать переговоры её руководителя.

В одном из разговоров он обсуждал варианты, как объяснить обнал и фиктивные сделки. Полиция передала эту запись инспекции. ИФНС провела выездную, убедилась, что контрагент предпринимателя — техничка и доначислила ИП 63 млн руб.

Руководителю технички дали 3 года условно, но от наказания освободили по амнистии в связи с Победой в ВОВ.

Вот такие дела: полиция слушает гражданина, а потом передаёт собранную информацию налоговой. Так что в любом случае не болтайте по телефону, уважаемые предприниматели.

Тут как раз новость о предустановке российского ПО в гаджеты подоспела. Так может, ну его, это судебное решение о контроле и записи этих телефонных переговоров? Поставить в смартфоны и ноуты программу, которая будет автоматически передавать всю информацию в МВД, ФСБ и налоговую — и дело с концом. А назвать эту программу обязательно надо будет патриотично, например, «Родина слышит». Или «Родина знает». Все к тому идёт.