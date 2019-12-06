Трудовой договор, приказы по работникам и еще десятки кадровых документов будут электронными

Десятки кадровых документов, которые сейчас оформляют на бумаге, переведут в электронный формат.

Медведев на заседании кабинета министров предложил рассмотреть проект закона об эксперименте по ведению отдельными работодателями электронных документов, касающихся трудовых отношений с работниками, пишет ТАСС.

«Важно обезопасить персональные данные людей, чтобы они привыкли к новому порядку оформления документов, как это сделано с введением электронных трудовых книжек», – сказал Медведев.

Он напомнил, что электронные трудовые книжки в полном объеме начнут действовать с 2021 года, а в течение 2020 года люди должны будут определиться, нужно ли им, чтобы работодатель предложил вести трудовую книжку еще и на бумаге или достаточно электронного формата. Премьер-министр отметил, что планируется «запуск пилотного проекта по внедрению электронного ресурса и его проведение в течение нескольких месяцев в следующем году – с 1 апреля по 31 декабря».

«Сейчас трудовым законодательством предусмотрено более 60 документов по кадровым вопросам, многие из них можно перевести в электронный вид, в том числе трудовой договор, договор о так называемой полной материальной ответственности, иные виды договоров, графики, приказы о командировках, о дисциплинарных взысканиях, снятии взысканий», – считает председатель правительства.

Он подчеркнул, что «при этом эксперимент не распространяется на отчетность, налоговую или пенсионную».

Вести кадровые документы в электронной форме разрешат добровольно, при обоюдном согласии компании и работников.

Напомним, что закон об электронных трудовых книжках Госдума уже приняла.