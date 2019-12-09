Полтора года простоя из-за зарплаты пенсионеру. Титов рассказал, как спас предпринимателя

«Виноват, не виноват, должен, не должен – потом разберемся. А технику твою изымем. Всю. Полностью», начал историю бизнесмена омбудсмен Борис Титов.

Жил да работал один предприниматель в Иркутской области. Малым строительством занимался. Дела шли сначала хорошо, а потом – не очень. Обычное дело, житейское. Поэтому решил он в конце 2018 года свою фирму закрыть по причине банкротства, и объединиться в новой фирме с другими партнерами. От себя технику строительную вложил, лично на него оформленную.

А тут раз – и судебная претензия от бывшего работника. Раз фирма банкротится, надо истребовать «задолженность» по заработной плате – 230 тысяч рублей. И начинается стандартный круговорот: следствие, уголовное дело, обвинение, суд, заочное решение суда, обжалование…

А плюсом следствие проводит обыск и изымает у предпринимателя – документы, ноутбуки, а заодно и всю его строительную технику. Вплоть до бобкэта, бетоносмесителя и грузовика. Общая стоимость изъятого – свыше 5 млн рублей. Напомню: обвинение ему предъявили за невыплату 230 тыс. рублей.

Предприниматель в суде предъявляет доказательства: мол, бывший сотрудник – вообще пенсионер, регулярно индексацию получал как НЕработающий пенсионер, трудовых отношений с ним в предъявляемый период – уже НЕ было, свидетели подтверждают: НЕ работал уже человек в этой фирме. Суд стандартно отклоняет доказательства защиты по формальным основаниям. Предприниматель в местную прокуратуру обращается.

Ему стандартно отвечают: да, технику изъяли, да, вина ваша не совсем доказана, но, наверно, уже скоро точно докажут. В общем, нарушений нет. И такой стандартный круговорот – на целый год. Человек под уголовным делом. Спецтехники его лишили – зарабатывать нечем. Предпринимательская деятельность парализована.

Тут предприниматель Расул Акпаралиев уже обращается ко мне. Наши юристы сразу подключились: ведь необоснованность принятых мер – налицо! Даже если должен: это 230 тысяч рублей, а никак не вся предпринимательская спецтехника стоимостью 5 млн рублей. Давайте всё же соразмерять вину и наказание! Всё решило моё обращение в Следственный комитет РФ. И сразу выяснилось:

- удержание техники – было незаконно,

- исковые требования бывшего работника суд не удовлетворил, в связи «с неподтверждением факта трудовых отношений»,

- уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления.

И главное – предпринимателю вернули технику! Он может дальше работать, строить, предоставлять рабочие места, платить налоги.

Правда, полтора года вынужденного простоя без спецтехники уже никто не возместит…