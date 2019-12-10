Компании стали получать фальшивые штрафы от Роспотребнадзора

От имени Роспотребнадзора мошенники с помощью «Почты России» рассылают людям и организациям уведомления о якобы административных штрафах, при этом в письмах указывают свои реквизиты. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что в постановлении о назначении штрафа обязательно должен быть указан счет получателя в территориальном органе Федерального казначейства РФ.

«Следовательно, получателем платежа не может выступать иное юридическое лицо», — напоминает ведомство на своем сайте.

Людям и в компании приходят липовые штрафы и от налоговой, и от трудовой инспекции. В общем, теперь любой штраф безопаснее пробивать на честность в ведомстве, которое его якобы выписало.