Автокредитные разводы (известные и малоизвестные)

ЦБ может обратить внимание на накрутку процентов через автокредитные схемы. Они остаются одним из центров мошенничества.

Большинство решивших подписать кредитный договор пребывают в шоке от суммы, которую им пришлось переплатить.

Почти все банки вписывают в кредитные договора КАСКО, страховку, стоимость которых при покупке напрямую в 5-10 раз ниже, чем в комплексе с кредитом. Многие банки, такие как ВТБ, Митсубиси банк, Балтинвестбанк, Сетелем банк впихивают в договор якобы обязательные услуги «помощи на дорогах» и премиальные карты третьих компаний (тот же «Ринг Сити»).

Львиная доля стоимости этих допов уходит в карман в качестве агентских, а попытка отказа от них приводит к серьезному увеличению процента по кредиту.

Но некоторые банки используют еще более мошеннические методы и грабят клиента по полной, вписывая в кредит третью компанию в качестве поручителя. Активно этим методом пользуется назарбаевский Плюс Банка, качество работы которого похоже на микрофинансовую организацию. А также БыстроБанк, который вписывает прокладку ООО «Брокер», в которой работают выходцы из Быстробанка.

Комиссии в их схемах могут доходить до 100%. Представители этих банков в автосалоне предлагают низкую ставку по кредиту при покупке автомобиля и торопят с подписанием договора, чтобы клиент побыстрее уехал. Радость от такой покупки быстро рассеивается, когда вчитываясь в договор, обнаруживаешь в нем прокладку в виде поручителя по договору.

На поручительство уходит существенная часть взятого кредита, например при покупке авто за 510 000 рублей – в кредит будет дополнительно включен сертификат стоимостью около 170 000. Естественно представитель банка умолчит о распределении суммы кредита, не выдаст договор поручительства и квитанцию о переводе. На горячей линии банка объяснят, что в случае отказа от поручительства ставка по кредиту поднимется и клиент потеряет еще больше.

Если клиент всё-таки решит отказаться – то его отправят разбираться с поручителем напрямую, который вертит клиентом как хочет, пользуясь пробелом в законах услуг по поручительству. В случае отказа платить кредит, поручитель оперативно гасит его сам и требует долг уже с процентами, плюс компенсацию убытков.

Количество подобных случаев сильно возросло за последние несколько месяцев, поэтому советуем внимательнее вчитываться в условия договора и вносить первоначальный взнос только после получения оригинала и приложений, подписанных со стороны банка.