С чем подсуетиться под конец года, чтобы сэкономить на налогах

Сейчас то магическое время, когда можно и хорошо сэкономить на налогах, и наоборот, попасть на большие суммы. О чем нужно подумать прямо сейчас, чтобы добиться первого, избежать второго, рассказывает налоговый консультант Марат Самитов.

1. До 31 декабря действует льгота по налогу на прибыль на выявленную интеллектуальную собственность. По общему правилу, если выявить у себя объект интеллектуальной собственности и поставить его на баланс, нужно заплатить налог на прибыль. До 31 декабря этого года еще можно успеть запрыгнуть в уходящий поезд, провести инвентаризацию, оценить и поставить на баланс объекты ИС без налога. Так можно улучшить показатели баланса, будет легче брать кредиты и привлекать инвесторов.

2. В конце года все государственные организации начинают срочно осваивать остатки бюджета и переводить платежи. С одной стороны, на счет может упасть много денег, а с другой – будет большой НДС к уплате за 4 квартал. Поэтому нужно в свою очередь побольше денег перегнать своим поставщикам – закрыть долги, перечислить авансы, чтобы в январе не пришлось платить много НДС.

3. На УСН «доходы минус расходы» нужно постараться «облегчить» расчетный счет и погасить долги перед поставщиками и сотрудниками, чтобы уменьшить налог за год. На УСН 6% можно просто попросить поставщиков по возможности перечислить деньги не в декабре, а в январе, чтобы заплатить налог попозже.

4. Тем, кто торгует на ЕНВД и ПСН товарами, подлежащими обязательной маркировке, нужно срочно выбрать другой режим и подать заявление, если этого еще не сделали. С 1 января торговать такими товарами на ЕНВД и ПСН уже нельзя.

5. Если в планах купить патент и работать по нему с 1 января, нужно подать заявлению в налоговую уже до 18 декабря, потому что это делают не позднее 10 рабочих дней до начала действия патента. Если есть риск в течение года превысить лимиты по доходам на ПСН (60 миллионов) или по сотрудникам (15 человек), лучше покупать патент не на целый год, а на более короткие сроки. Тогда право на ПСН при превышении будет утрачено не с начала года, а с начала действия последнего патента. Соответственно, придется доплачивать меньше налогов.