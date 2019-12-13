Вагон налоговиков-взяточников подъехал

Бабушкинский райсуд Москвы арестовал экс-главу налоговой инспекции подмосковного города Электростали Светлану Лоскутову по подозрению в получении крупной взятки.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Лоскутовой, которая подозревается в совершении деяния, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», – передает ТАСС.

Женщина получила крупную взятку. Подробности не уточняются.

Кроме того, в Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении руководителей налоговой инспекции, задержанных после получения от одной из компаний-налогоплательщиков 10 миллионов рублей. В числе фигурантов дела начальник межрайонной ИФНС № 1 по Московской области Дмитрий Винокуров, его заместитель Арсен Тебуев и начальник отдела выездных проверок Елена Домино. Они также обвиняются по части 6 статьи 290 УК РФ. И грозит им срок до 15 лет.

Следствие считает, что чиновники договорились с руководством одной из коммерческих фирм за 15 миллионов рублей повлиять на итоги проверки, вскрывшей факты нарушения налогового законодательства. В частности, руководители ИФНС пообещали снизить сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет. Начальник отдела выездных проверок Домино, по данным следствия, получила первый транш в 10 миллионов рублей. Тут ее и задержали – с поличным.

Позднее было задержано и ее начальство.

По решению суда все обвиняемые отправлены под домашний арест. Винокуров возглавляет инспекцию, которая обслуживает три района, с 2011 года, а до этого руководил ИФНС по городу Ступино Московской области.