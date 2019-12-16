Когда налоговая может запрашивать одни и те же документы несколько раз

Организация обоснованно привлечена к ответственности за непредоставление счетов-фактур, которые ранее уже находились в распоряжении налоговых инспекторов, но были возвращены налогоплательщику. Такое решение вынес Верховный суд в определении от 25.11.2019 № 304-ЭС19-21776.

Налоговая инспекция приостановила выездную проверку и вернула оригиналы документов проверяемой организации. После возобновления проверки документы истребовали снова. Однако компания посчитала, что не обязана их предоставлять повторно, за что и была оштрафована по ст.126 НК.

В п.5 ст. 93 Налогового кодекса есть запрет на повторное истребование документов при проведении камеральных и выездных проверок. Но это не касается тех случаев, когда были возвращены ранее предоставленные подлинники документов, указали судьи.

Поскольку организация располагала запрошенными документами и могла их представить в установленный в требовании срок, суд признал штраф законным.