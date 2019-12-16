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За взятку в налоговых делах сажают даже судей

Бывший судья арбитражного суда региона Олег Гаврюшин признан виновным в покушении на получение взятки. Посредником в коррупционной схеме выступил сын Гаврюшина, пишет екатеринбургский «Деловой квартал».

Свердловский областной суд отправил за решетку бывшего судью Арбитражного суда региона Олега Гаврюшина. Он признан виновным в покушении на получение взятки на сумму 14 млн руб. Причем посредником в коррупционной схеме выступил сын Гаврюшина Андрей.

В начале 2018 г. в производство судьи Олега Гаврюшина поступил иск от Проектно-изыскательского института ГЕО – компания требовала признать незаконным решение налоговиков о взыскании с фирмы 326 млн руб. У судьи возник умысел на получение взятки, и он предложил сыну быть посредником. Гаврюшины разработали план и распределили роли: отец был главным, указывали эксперты, анализировавшие переговоры коррупционеров.

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Ранее Андрей Гаврюшин получил 7,5 лет колонии за посредничество в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Во время допроса по делу отца Гаврюшин-младший уверял, что 14 млн руб. предназначались ему – за юридическое сопровождение.

Олег Гаврюшин пробудет в колонии строгого режима на полгода дольше сына – суд дал ему восемь лет. Помимо этого, экс-судье после освобождения нельзя будет занимать должности в органах госвласти – в течение пяти лет. Гособвинение настаивало на наказании в 10 лет колонии строгого режима и запрете занимать должности на 10 лет.

Также Гаврюшина оштрафовали на 14 млн руб., при этом до погашения этой суммы автомобиль бывшего судьи Toyota Rav4 будет арестован.

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