Скандал декабря: кому принадлежит созданный в период действия трудового договора авторский продукт?

Правозащитник Александр Хаминский оценил обстоятельства спора между Rambler и Игорем Сысоевым об изначальных правах на главный мировой веб-сервер Nginx.

Вы, наверняка, слышали, что 12 декабря Rambler Group заявила о владении исключительным правом на Nginx, программное обеспечение которого было разработано бывшим сотрудником компании Игорем Сысоевым. В тот же день в офисе компанииNginx в Москве прошёл обыск, а против Nginx, как выяснилось, по инициативе компании Lynwood Investments CY Ltd, представляющей интересы Rambler Group, было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 146 УКРФ.

По мнению юриста и общественного деятеля Александра Хаминского, в выдвинутых претензиях исходили из того, что наличие трудовых отношений является приоритетными обстоятельствами при любом споре о принадлежности объектов интеллектуальной собственности, созданных в период таких отношений. Однако же, как он отмечает, имеются также обстоятельства и условия, которые претенденту на исключительные права использования объектов интеллектуальной собственности ещё надлежит доказать.

«В соответствии с российским законодательством авторское право неподлежит специальной регистрации и возникает у гражданина в силусоздания им произведения. Этот же принцип относится и к смежным правам.Однако следует различать авторское право в чистом виде и исключительноеправо на использование произведения. При наличии трудовых отношений впериод создания произведения (как это и было в случае Игоря Сысоева) исключительным правом на использование такового произведения обладает работодатель. Это законодательная норма, и нет совершенно никакой необходимости дублировать её в трудовом договоре и иных обязательственных документах. Тем не менее, в случае возникновения подобного спора это обязанность работодателя – доказать, что действия,направленные на создание произведения, прямо или косвенно входят в трудовые обязанности работника. И вот это уже может быть прописано как всамом трудовом договоре и/или приложениях к нему, так и в должностной инструкции, акцептованной личной подписью работника», – заявил правозащитник.

В таких крупных компаниях, как Rambler, во избежание рисков нарушения законодательства системным администраторам, каковым и являлся Сысоев, запрещено использование нелицензированного программного обеспечения, тогда как создание собственного продукта обычно проходит все стадии документарного оформления: от формирования технического задания и утверждения персонального состава группы разработчиков до приёмки и передачи в дальнейшую эксплуатацию созданного продукта. Таким образом, если всё вышеперечисленное имело место, то обращение заинтересованного лица в правоохранительные органы вполне допустимо.

«Почему я считаю, что, скорее всего, ничего этого не было? Просто потому, что иначе такая крупная информационно-сетевая компания не могла бы не заметить появления на рынке стартапа стоимостью более $500 млн, который «поднялся» на принадлежащем интернет-гиганту продукте, ещё много лет назад», – добавил Хаминский.

Он также пояснил, что даже в ситуации с передачей Rambler’ом исключительного права инвест-компании Lynwood не всё очевидно: каким образом эти права были зафиксированы ранее? Почему вплоть до 2019 года никаких шагов, чтобы зафиксировать эти права, компанией Rambler предпринято не было? Была ли сделка, в настоящий момент оцениваемая в$670 млн возмездной и была ли проведена на некую сопоставимую попорядку сумму с корректным для рынка дисконтом? Всё это предстоит выяснить прежде, чем предъявление претензий станет правомерным.

Самым главным в этом споре является следующее: продукт был создан на территории России. Следовательно, к его обороту применяются нормы российского законодательства. И единственным возможным способом передачи прав в данном случае является цессия. Только она недопустима вслучае, если для первоначальных сторон имели значение личность должникаи кредитора. Кроме того, по трудовым отношениям 2002 г., о которых идёт речь в случае с Сысоевым, имеется позиция Верховного Суда РФ,выраженная в Постановлении Пленума от 23.04.2019 г. No 10: «Так, к служебным произведениям отнесены произведения, созданные в порядке выполнения служебных обязанностей или служебного задания работодателя».

Таким образом, не зависимо от наименования должности Сысоева в периодтрудоустройства, Рамблер должен подтвердить, что создание программных продуктов типа веб-сервера было отнесено к его компетенциям (должностной инструкцией либо трудовым договором) либо надлежащим образом оформленным служебным заданием. И любой из этих документов должен быть акцептован личной подписью работника.

На заседании, состоявшемся 16 декабря, Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, а также разорвать отношения с компанией Lynwood Investments CY Ltd и предложить ей обратиться в правоохранительные органы с просьбой об отзыве своего заявления.