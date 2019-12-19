Когда появится глобальный список клиентов, запачканных 115-ФЗ

Глобальный черный список клиентов, замешанных в сомнительных действиях по 115-ФЗ появится на свет не раньше, чем через 2 года.

Предварительное название: Платформа KYC («Знай своего клиента»).

У ЦБ есть все базы, есть вся необходимая информация. Вопрос в ответственности.

Каждому юридическому и физическому лицу будет присвоен уровень риска. В ЦБ опасаются, что банки будут отказывать в обслуживании клиентам, имеющим повышенный риск, ссылаясь на информацию от Банка России. Радостно, что товарищи из ЦБ усвоили печальный опыт списков 550-П и пытаются подходить к вопросу более ответственно. Иными словами, сотрудники ЦБ продумывают юридические нюансы, как спихнуть ответственность за блоки клиентов по новым спискам на банки. Здесь все гораздо сложнее. Если в случае со списками 550-П Банк России выступает в роли почтальона и с него спроса нет, то в случае новых черных списков – ЦБ и автор и аналитик. Придется отвечать за последствия, а ЦБ такого не любит.