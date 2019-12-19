Еще пара советов, как не столкнуться с блоком по 115-ФЗ

Уже публиковали начало ликбеза по 115-ФЗ от ЦБ. Теперь продолжение.

Так делать нельзя!

Даже если провели операцию в другом банке или вообще решили не проводить, вопрос надо закрыть, то есть запросить причины отказа, дать пояснения, снять с себя это пятно. Если скакать из банка в банк, накапливать отказы и ничего с ними не делать, это повышает ваш уровень риска в банке. Этот хвост будет тянуться за вами, а вы потом будете ругать банки, 115-ФЗ и весь мир за то, что к вам придираются на ровном месте. Надо понимать, как это работает – и все будет нормально.

Дайте на себя посмотреть

Часто банк ограничивает ДБО, чтобы привести вас ножками в банк, посмотреть и пообщаться. Им нужно видеть, что вы и ваша деятельность реальна. Это не катастрофа, надо лишь прийти лично и снять подозрения.

Вносите вовремя все изменения

Это нужно, чтобы у банка не возникало нестыковок. Чем быстрее будете сообщать об изменениях, тем лучше. Сменили юрадрес, а банк не знает; начали новый вид деятельности, а ОКВЭДа соответствующего нет и т.д. – и все, уже не норма, есть вопросы, а предприниматели потом жалуются.

Иногда причина не в вас, а в контрагентах

И не обязательно они мошенники и махинаторы. Вы можете думать, что работаете с серьезной компанией, а у банка может индикаторы красные по этому контрагенту, может у него отказов в проведении операций было много (так же не соблюдал финансовую гигиену и получил высокий уровень риска), вот банк и подстраховывается, задает вопросы.

Боком может выйти брошенное юридическое лицо

Это тоже влияет на уровень риска, накладывает тень на вашу нынешнюю предпринимательскую деятельность, на группу компаний и даже на контрагентов и родственников.