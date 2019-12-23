Сколько премиальных получат топ-менеджеры крупнейших банков

За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз. При этом количество линейных сотрудников резко сократилось.

Это демонстрируют данные их отчетности, которую проанализировали «Известия». Самым щедрым оказался Газпромбанк, потративший на компенсации топам 3,8 млрд рублей. Второе место разделили Сбербанк и ВТБ с 3,3 млрд рублей. Далее идут Альфа-банк — 2,1 млрд рублей и ФК «Банк Открытие» — 1,76 млрд рублей.Больше всего в январе-сентябре этого года топам заплатили Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк — от 3,3 до 3,8 млрд рублей.

К ключевому управленческому персоналу обычно относятся члены совета директоров и правления, иногда — главный бухгалтер. Такой состав, например, у РСХБ, говорится в его отчете, а вот ВТБ включает в этот список еще несколько менеджеров, отметили в пресс-службе банка, не уточнив, о ком именно идет речь. Не все кредитные организации раскрывают состав ключевых сотрудников, поскольку требований этого делать нет.

За последние пять лет вознаграждение топов в крупнейших банках выросло многократно, следует из их отчетности. С 2015 года «Юникредит» увеличил компенсации в 1,5 раза, Райффайзенбанк и РСХБ — примерно вдвое, Альфа-банк и ВТБ — втрое, Сбербанк — вчетверо, а МКБ — в шесть раз.

Высокий уровень вознаграждения оправдан стратегическими задачами, которые ставятся перед руководством, говорят эксперты. Цифровизация, повышение эффективности бизнеса, вывод принципиально новых продуктов — и всё это в условиях жесточайшей конкуренции. Эффективные топ-менеджеры были и остаются дорогими, и найти их непросто.

Между тем за пять лет кредитные организации закрыли почти 30% отделений: в январе 2015 года их было 41,5 тыс., а сейчас — около 29 тыс. Банки связывают это с необходимостью резать издержки, поскольку зарабатывать при низких ставках трудно. Технологии также «съедают» линейных сотрудников. Только у Сбера с 2015 года штат сократился почти на 52 тыс. человек и сейчас составляет 278 тыс. работников, следует из их отчетности