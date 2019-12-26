При продаже единственной квартиры минимальный срок владения составит 3 года, а не 5

На основании пп.4 п.3 ст. 217 НК минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 3 года в случае, если в собственности налогоплательщика на дату госрегистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома не находится иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение).

При этом не учитывается жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приобретенное в собственность налогоплательщика или его супруга (супруги) в течение 90 календарных дней до даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение от налогоплательщика к покупателю.

Минфин в письме № 03-04-05/94269 от 04.12.2019 пояснил, что данная норма, установленная подпунктом 4 п.3 ст. 217 НК применяются с 1 января 2020 года.