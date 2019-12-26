Не соглашайтесь быть номиналом

Фирмы-«однодневки» создают реальную угрозу экономике России, сетуют в ФНС. С их помощью совершаются такие преступления как хищение бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов, незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, вывод денежных средств за границу.

Злоумышленники распространяют объявления о том, что требуются «номинальные» директора фирм и курьеры, в функции которых входит только регистрация на свое имя подставных организаций и получение зарплаты.

Те, кто предлагает такие услуги, уверяют, что работа сама по себе не требует слишком больших усилий, просто надо предоставить данные своего паспорта и подписать бумаги в налоговой инспекции и банке.

Однако как номинальный директор, человек будет нести ответственность не только по налоговому, административному законодательству, но и по уголовному.

По закону, участие гражданина в качестве фиктивного учредителя — уголовное преступление. За него грозит штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до одного года, либо привлечение к принудительным работам на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

«Уважаемые граждане, будьте бдительны, не соглашайтесь на предложения за вознаграждение стать учредителем или руководителем организации и не предоставляйте доступ иным лицам к своим персональным данным», — призывают налоговики.