Как считать НДФЛ при загранкомандировке

На основании пункта 3 статьи 217 НК при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки в доход, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, но не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке.

Определение дохода, подлежащего налогообложению (освобождаемого от налогообложения) производится организацией — налоговым агентом в последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет работника.

Соответственно, при определении налоговым агентом налоговой базы по выплаченным в иностранной валюте суточным суммы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ, действующему в последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки.

Также в период нахождения за пределами РФ организация выплачивает сотруднику сумму среднего заработка, гарантированную ему статьей 167 ТК.

Выплаты среднего заработка командированному работнику не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ и относятся к доходам от источников в РФ.

Для указанных доходов, полученных сотрудниками организации, признаваемыми налоговыми резидентами РФ, установлена ставка НДФЛ 13 %.

Указанные доходы, получаемые сотрудниками, не признаваемыми налоговыми резидентами РФ, подлежат обложению по ставке 30 %.

Вместе с тем пунктом 1 статьи 7 НК установлен приоритет правил и норм международных договоров РФ над правилами и нормами, предусмотренными НК и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/98037 от 16.12.2019.