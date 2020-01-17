Правила трудовых проверок изменятся

С 22 октября 2019 вступил в силу новый регламент трудовых проверок.

А сегодня на федеральном портале опубликованы поправки в этот регламент.

Проектом предусмотрены изменения в части осуществления контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований и исполнением требований, содержащихся в предъявленных работодателям предписаниях, а также направления и размещения ежегодного плана проверок.

Кроме того, в обновленном регламенте будут учтены недавние поправки ТК, касающиеся долгов по зарплате.

В регламент добавляется такой пункт: