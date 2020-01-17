Правила трудовых проверок изменятся

С 22 октября 2019 вступил в силу новый регламент трудовых проверок.
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С сегодняшнего дня трудовые проверки проводят по-новому. Посмотрите, что спросят
А сегодня на федеральном портале опубликованы поправки в этот регламент.
Проектом предусмотрены изменения в части осуществления контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований и исполнением требований, содержащихся в предъявленных работодателям предписаниях, а также направления и размещения ежегодного плана проверок.
Кроме того, в обновленном регламенте будут учтены недавние поправки ТК, касающиеся долгов по зарплате.
В регламент добавляется такой пункт:
В случае неисполнения работодателем в срок предписания об устранении выявленного нарушения трудового законодательства, связанного с выплатой работнику заработной платы, уполномоченное должностное лицо Роструда принимает решение о принудительном исполнении в порядке, установленном статьей 360.1 ТК.
Решение о принудительном исполнении является исполнительным документом и оформляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ об исполнительном производстве.