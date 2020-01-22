Главу отделения ПФР уличили во взятке в 13 млн рублей

Главу отделения Пенсионного фонда России (ОПФР) по Красноярскому краю подозревают в получении взятки на сумму 13 млн рублей. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

«Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытом аукционе на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения для размещения ОПФР», — поясняют следователи.

Следствие считает, что за победу в тендере управляющий ОПФР и его заместитель получили взятку 13 млн рублей через посредника. Всю сумму они получили в феврале 2018 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Сам управляющий вину не признал. Со вчерашнего дня он под арестом.