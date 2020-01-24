ФНС выиграла дело в суде после письма Минфина

Налоговая служба имеет право полностью отказать компаниям в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль, если докажет, что бизнес получил необоснованную налоговую выгоду. Такое решение вынес Седьмой апелляционный суд по делу о так называемой «налоговой реконструкции».

ФНС в суде спорила с компанией «Кузбассконсервмолоком», напоминают «Ведомости». Комбинат покупал сырое молоко у трех перекупщиков, но посредники были фиктивными, а молоко ему продали сельхозпроизводители, которые не платят НДС. За счет наценки технических компаний предприятие сэкономило на налоге на прибыль, а также получило вычет по НДС. Налоговики во время проверки выяснили, что посредники не участвовали в сделке, и доначислили комбинату 4,2 млн руб. НДС и почти 12 млн руб. налога на прибыль, пени и штрафа. Компания с решением не согласилась и попыталась оспорить его в суде.

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил иск только частично: признал недействительным доначисление налога на прибыль, а также пени и штрафов по нему, потому что комбинат понес расходы на поставки молока. Претендовать на вычет по НДС компании суд не разрешил. ФНС не согласилась с определением, подала апелляцию и выиграла ее.

Но налоговики с решением не согласились, а Седьмой арбитражный апелляционный суд их поддержал. В 2017 г. признаки недобросовестного поведения бизнеса были закреплены в ст. 54.1 Налогового кодекса. В суде налоговики настаивали, что по ней недобросовестные компании полностью лишаются права учитывать расходы и претендовать на вычеты по НДС, говорится в решении. И так как компания нарушила ст. 54.1 — покупала молоко не у перекупщиков, а напрямую у сельхозпроизводителей, — комбинат должен выплатить весь доначисленный налог. При этом реконструкцию (пересчет налоговых обязательств) можно проводить лишь в исключительных случаях — когда компания мешает инспекции рассчитать налог — например, не предоставляет ей необходимые документы, не пускает на производство и т. д., заключил суд.

Во время судебного спора ФНС успела заручиться поддержкой Минфина. В начале января Минфин направил в ФНС письмо, в котором разъяснил: компания не может претендовать на уменьшение налогов, если действовала недобросовестно, пусть даже у сделки была экономическая цель и она действительно состоялась. Прежде налоговики и судьи ориентировались на признаки необоснованности выгоды, описанные пленумом Высшего арбитражного суда (ВАС) в 2006 г. Суды требовали проводить реконструкцию налоговых обязательств — например, инспектора могли отказать в вычете по НДС, но уменьшить налог на прибыль на понесенные расходы.

В постановлении пленума ВАС было указано, что суд должен исходить из подлинного экономического содержания операций: если сделка притворная, сначала инспекция должна указать, какую сделку она прикрывает, т. е. переквалифицировать ее и заново определить налоговые обязательства. Но статья 54.1 не предусматривает «учета расходов при исчислении налога на прибыль» компаний, которые злоупотребили правами, и устанавливает единое для всех налогов регулирование, заключил Минфин.

Решение суда лишает бизнес последней надежды на поддержку судов по таким спорам, считают опрошенные «Ведомостями» юристы. А также может породить практику, когда компаниям будет выгоднее просто не предоставить налоговикам документы, чтобы налоговики смогли провести реконструкцию и определить реальные доходы и расходы компании.