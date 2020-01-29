Налоговики гоняются за интеллектуальными схемами

С 2020 года начинается новая эра выявления схем, которые называют интеллектуальными, первый пример – схемы с дроблением бизнеса. За последний год вышло уже несколько писем ФНС и Минфина России, в которых говорится о незаконном дроблении бизнеса в целях снижения налоговых платежей. Сейчас налоговики прорабатывают группы компаний по всей стране, чтобы обрадовать всех разоблачениями такого рода схем.

Кроме того, налоговики открывают все новые источники информации. На это будет работать цифровизация налогового контроля, что делает начисления максимально прозрачными. Налоговики, силовики рубят и рубят новые окна.

О том, как не попасться – вебинар.

Три спикера расскажут, как изменения повлияют на ваш бизнес и какие стратегии в этом году и в перспективе будут наиболее эффективными.

Вебинар для бухгалтеров, финансовых директоров, налоговых консультантов. Ну, понятно, что директорам и ИП это тоже важно знать.

Когда: 17 февраля в 11-00 по мск.

Продолжительность: 2-2,5 часа.

Цена: 2500 руб. до 5 февраля, 3500 руб. с 5 февраля.

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Программа вебинара

НДС: новые возможности по вычетам при экспорте услуг — каких проблем ждать? Проблемы с реорганизацией. «Новации» по вычетам с НМА. Новые возможности для благотворительности.

Налог на прибыль: Изменения по порядку амортизации. «Льгота» для инфраструктурных проектов. Новые особенности признания убытков.

Налог на имущество: Полностью новый порядок исчисления налога. Что надо облагать в 2020 году? Вся «незавершенка» теперь объект налогообложения? как считать налоговую базу по недвижимости? Мнимое упрощение отчетности и новые проблемы.

НДФЛ: Налоговым агентам придется отвечать за все? Прощение долга — не всегда доход. Снижение налога при продаже подаренного и новые проблемы. Особенности для налоговых агентов при операциях с ценными бумагами.

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Вебинар проведут опытные юристы:

Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.

Алексей Яковлев, партнер Taxadvisor, адвокат. Накопленный Алексеем за более чем 20-летний стаж работы опыт включает в себя проекты, выполненные для крупнейших российских и зарубежных компаний, представляющих самые различные отрасли и направления бизнеса

Виктор Андреев, старший юрист, адвокат. Виктор специализируется на защите интересов компаний в рамках досудебных и судебных разбирательств. Виктор имеет более 5 лет работы с крупнейшими компаниями разных отраслей.

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