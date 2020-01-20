Расскажем ВСЕ про новинки в налогах-2020, которые изменят ваш бизнес

Ну что, вы уже не сомневаетесь, что год будет жарким по налогам? Новый глава ФНС, что-то нам подсказывает, не даст никому спуску. На смену Мишустину пришел молодой, амбициозный и спец по проверкам Егоров. Что он принесет бизнесу? Пока остается только гадать и готовиться, как возможно.

Поэтому мы делаем вебинар: сразу обо всем, но без воды. Вести будут три спикера.

Цель мероприятия — не зачитать вам поправки, а дать понимание, как изменения повлияют на ваш бизнес и какие стратегии будут наиболее эффективными.

Вебинар для бухгалтеров, финансовых директоров, налоговых консультантов. Ну, понятно, что директорам и ИП это тоже важно знать.

Когда: 17 февраля в 11-00 по мск.

Продолжительность: 2-2,5 часа.

Цена: 2500 руб. до 5 февраля, 3500 руб. с 5 февраля.

Купить вебинар со скидкой за 2500 руб.

О чем расскажем

1. Изменения в первую часть НК РФ.

О недоимке могут сообщить в СМС или по электронной почте.

Автоматические залоги — какие неудобства ждут нас?

Упрощение зачета налогов — как на самом деле?

Самозанятые 2020 — какие риски?

Как считать рыночную цену по товарным знакам и другим НМА?

Смягчение уголовной ответственности за налоговые правонарушения.

Разъяснения по 54.1 НК РФ.

2. НДС: новые возможности по вычетам при экспорте услуг — каких проблем ждать? Проблемы с реорганизацией. «Новации» по вычетам с НМА. Новые возможности для благотворительности.

3. Налог на прибыль: Изменения по порядку амортизации. «Льгота» для инфраструктурных проектов. Новые особенности признания убытков.

4. Налог на имущество: Полностью новый порядок исчисления налога. Что надо облагать в 2020 году? Вся «незавершенка» теперь объект налогообложения? как считать налоговую базу по недвижимости? Мнимое упрощение отчетности и новые проблемы.

5. НДФЛ: Налоговым агентам придется отвечать за все? Прощение долга — не всегда доход. Снижение налога при продаже подаренного и новые проблемы. Особенности для налоговых агентов при операциях с ценными бумагами.

6. Международное налогообложение и валютный контроль: ратификация Россией Конвенции по противодействию злоупотреблениями международными налоговыми соглашениями (MLI), либерализация валютного контроля c 2020 — что важно и что поменялось.

7. Судебная практика: определяющие судебные решения 2019 года.

Дело Лесозавода — о разграничении понятий движимого и недвижимого имущества;

КС РФ по банкротному НДС — ни рыба, ни мясо. Почему КС такой слабый?

ИП Угрюмова — когда реконструкция находит поддержку Кузбассмолоко

Уралметком — абсурд, который не выжил

Х5 Ритэйл — как судебная практика приобретает обратную силу и наказывает за то, что раньше было можно

Красцветмет — стоит ли все-таки искать жуликов?

Кто проведет вебинар

Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес.

управляющий партнер Taxadvisor. Дмитрий имеет более чем 15-летний опыт защиты крупнейших компаний из различных отраслей. В сфере его компетенции находятся налогообложение в таких отраслях, как лизинг, банки, медиа и интернет-бизнес. Алексей Яковлев, партнер Taxadvisor, адвокат. Накопленный Алексеем за более чем 20-летний стаж работы опыт включает в себя проекты, выполненные для крупнейших российских и зарубежных компаний, представляющих самые различные отрасли и направления бизнеса

партнер Taxadvisor, адвокат. Накопленный Алексеем за более чем 20-летний стаж работы опыт включает в себя проекты, выполненные для крупнейших российских и зарубежных компаний, представляющих самые различные отрасли и направления бизнеса Виктор Андреев, старший юрист, адвокат. Виктор специализируется на защите интересов компаний в рамках досудебных и судебных разбирательств. Виктор имеет более 5 лет работы с крупнейшими компаниями разных отраслей.

Купить вебинар со скидкой за 2500 руб. вместо 3500 руб.

Если вы не хотите потерять скидку в 1000 руб., но не готовы заплатить прямо сейчас, оставьте свои контакты в форме ниже, мы забронируем дисконт за вами и свяжемся на днях.