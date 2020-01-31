Банки блокируют SMS с кодом подтверждения перевода. Почему это должно радовать

Кредитные организации и мобильные операторы объединили усилия в борьбе с мошенниками, которые оформляют SIM-карты по поддельным документам, а затем получают доступ к онлайн-банкам людей. Банки стали блокировать SMS с кодом подтверждения денежных операций после того, если видят, что абонент перешел к новому провайдеру сотовой связи, сохранив номер, узнали «Известия».

У мобильных операторов появилась услуга, позволяющая финорганизациям получать данные о действиях с симкой. Это действенный метод защиты, считают эксперты. Но не все кредитные организации им пользуются.

Банки не присылают клиенту SMS с паролем для подтверждения операций, пока он заново не подтвердит свою личность. Так уже заведено у Росбанка, «Открытия» и «Альфа-банка». Кто-то даже требует дополнительную идентификацию, если клиент поменял мини-SIM на микро-SIM.

Этот способ защиты подходит для борьбы с несанкционированной заменой SIM-карты, которая помогает мошенникам выводить деньги. Жулики могут оформить копию симки по поддельным документам, а затем с ее помощью войти в онлайн-банк и сделать ряд операций – оплатить покупки или перевести деньги на сторонний счет. Коды с подтверждениями операций будут приходить на дубликат SIM-карты, который находится в руках мошенников, при этом настоящий владелец номера их получать не будет.

Но есть банки, которые считают меры по блокировке сообщений или мобильных банков чрезмерными. Так думают, к примеру, в Сбербанке. При смене абонентом оператора сотовой связи SIM-карта остается у реального владельца номера — по этой причине госбанк не видит в такой операции риска мошенничества, заявили в пресс-службе кредитной организации.

Массово схему уже не применяют, случаются только единичные попытки перехвата кодов подтверждения операций с помощью дубликатов SIM-карт, заявили «Известиям» в Альфа-банке.