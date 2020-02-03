Бухгалтеры объединяются против банковского беспредела

В Красном уголке бухгалтера жизнь кипит даже в выходные. Одну из самых наболевших тем начали обсуждать в это воскресенье — 115-ФЗ и банковский произвол.

Практически все бухгалтеры, работающие в аутсорсинге, столкнулись с блокировкой счетов своих клиентов. Причем очень часто необоснованными блокировками:

«Вот у клиента случай. Дело не в комиссии банка, компания хочет дальше работать, возможности открыть счёт в другом банке нет. Компания белая, рабочая, тинь (Тинькофф) блокнул. Нал не снимали, три сотрудника с зп 20 тыс, канц товары и вода, налоги 1%, все, как положено».

А вот и главный потерпевший:

«Я занимаюсь оптовой торговлей продуктами питания и бух услугами. Меня выгнали из Тинькофф, Альфы, Совкомбанка, Уралсиба, Весты, Возрождения. Из Альфа — два раза. Сейчас Газпромбанк исследует мою деятельность».

Можно ли поспорить с банком? Дело это долгое и многие юристы даже не хотят браться за такие дела: