Клерк.Ру

Бухгалтеры объединяются против банковского беспредела

В Красном уголке бухгалтера жизнь кипит даже в выходные. Одну из самых наболевших тем начали обсуждать в это воскресенье — 115-ФЗ и банковский произвол.

Практически все бухгалтеры, работающие в аутсорсинге, столкнулись с блокировкой счетов своих клиентов. Причем очень часто необоснованными блокировками:

«Вот у клиента случай. Дело не в комиссии банка, компания хочет дальше работать, возможности открыть счёт в другом банке нет. Компания белая, рабочая, тинь (Тинькофф) блокнул. Нал не снимали, три сотрудника с зп 20 тыс, канц товары и вода, налоги 1%, все, как положено».

А вот и главный потерпевший:

«Я занимаюсь оптовой торговлей продуктами питания и бух услугами. Меня выгнали из Тинькофф, Альфы, Совкомбанка, Уралсиба, Весты, Возрождения. Из Альфа — два раза. Сейчас Газпромбанк исследует мою деятельность».

Можно ли поспорить с банком? Дело это долгое и многие юристы даже не хотят браться за такие дела:

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«Менеджеры банков научились очень грамотно „не подставляться“, то есть очень трудно (почти невозможно) доказать нарушение закона».

Участники группы уже склоняются к тому, что «против лома нет приема»:

«У них — оружие (блокировка, если не счета, то клиент-банка). А у вас „всего лишь“ законы и права. Через банки государство вправляется с главной задачей — собираемостью налогов. Остальное неважно».

Впрочем, есть и оптимисты, которые верят, что еще можно что-то изменить:

«Давайте объединимся против банковского беспредела. Пострадавших десятки тысяч, минимум. Давайте массово жалобы писать, это помогает, есть прецеденты».

А вот несостоявшийся клиент Альфа-банка выиграл дело в Верховном суде.

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